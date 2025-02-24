Зеленского назвали «обезьяной с гранатой» и предупредили об открытом против него втором фронте
Медведчук: США открыли «второй фронт» против Зеленского
По мнению Виктора Медведчука, лидера движения «Другая Украина» и бывшего руководителя запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», судьба Владимира Зеленского уже решена, поскольку США открыли против него «второй фронт».
В своей статье, опубликованной 24 февраля, Медведчук утверждает, что американская сторона говорит о ведении переговоров по Украине, в то время как Зеленский пытается занять какую-то позицию, хотя никто не просит его об этом. Он считает, что Зеленский является несамостоятельной фигурой, действующей по указаниям других. По его словам, Зеленский потерпел поражение в войне и лишен ресурсов для дальнейших шагов, однако может спровоцировать эскалацию конфликта в Европе, что выгодно Британии.
Кроме того, Медведчук сравнил Зеленского с «обезьяной с гранатой», способной подстрекать европейских политиков с аналогичным уровнем интеллекта. Он отметил, что за этой группой, возглавляемой Зеленским, стоят хитрые манипуляторы, стремящиеся навязать войну континентальной Европе.
Ранее Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по ресурсам Украины. Кроме того, он высказал наивное предположение, что Киев мог бы совершить выгодную «сделку», передав часть Курской области, которую пока ещё занимают украинские военные, в обмен на другие земли.
ТАСС / Ирина Яковлева, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans