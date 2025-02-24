В своей статье, опубликованной 24 февраля, Медведчук утверждает, что американская сторона говорит о ведении переговоров по Украине, в то время как Зеленский пытается занять какую-то позицию, хотя никто не просит его об этом. Он считает, что Зеленский является несамостоятельной фигурой, действующей по указаниям других. По его словам, Зеленский потерпел поражение в войне и лишен ресурсов для дальнейших шагов, однако может спровоцировать эскалацию конфликта в Европе, что выгодно Британии.