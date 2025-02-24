«Обычно случайная находка»: Кардиолог объяснил, как вовремя выявить образование тромба

Во время концерта певицы Елены Ваенги в Твери произошла трагедия: женщина умерла, и, по предварительным данным, причиной мог стать оторвавшийся тромб. «Вечерняя Москва» обратилась к терапевту и кардиологу Андрею Кондрахину, чтобы выяснить, что вызывает образование тромбов, как можно предотвратить их появление и как своевременно их распознать.

По словам врача, тромбы могут образовываться в венах, артериях и органах. Обычно это происходит при различных нарушениях гемостаза, когда кровь становится более вязкой или плохо свёртывается. Тромбоз также может возникнуть из-за серьёзных повреждений, сопровождающихся большой кровопотерей. Кроме того, использование оральных контрацептивов, особенно в случае экстренной контрацепции и неправильного применения, может негативно влиять на систему свертывания крови и способствовать образованию тромбов.

Одной из основных причин тромбообразования является варикозное расширение вен нижних конечностей, в частности, тромбофлебит, при котором воспаляются вены и формируются тромбы. Это состояние, по словам кардиолога, может привести к тромбоэмболии лёгочной артерии, что в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

Среди симптомов, указывающих на наличие тромба в нижних конечностях, Кондрахин выделил: покраснение кожи, тянущую боль, уплотнения в венах и повышенную чувствительность. Лечение тромбоза зависит от его типа, и чаще всего достаточно медикаментозной терапии.