«Обычно случайная находка»: Кардиолог объяснил, как вовремя выявить образование тромба
Кардиолог Кондрахин: Покраснение кожи на ноге и тянущая боль указывают на тромбоз
Во время концерта певицы Елены Ваенги в Твери произошла трагедия: женщина умерла, и, по предварительным данным, причиной мог стать оторвавшийся тромб. «Вечерняя Москва» обратилась к терапевту и кардиологу Андрею Кондрахину, чтобы выяснить, что вызывает образование тромбов, как можно предотвратить их появление и как своевременно их распознать.
По словам врача, тромбы могут образовываться в венах, артериях и органах. Обычно это происходит при различных нарушениях гемостаза, когда кровь становится более вязкой или плохо свёртывается. Тромбоз также может возникнуть из-за серьёзных повреждений, сопровождающихся большой кровопотерей. Кроме того, использование оральных контрацептивов, особенно в случае экстренной контрацепции и неправильного применения, может негативно влиять на систему свертывания крови и способствовать образованию тромбов.
Одной из основных причин тромбообразования является варикозное расширение вен нижних конечностей, в частности, тромбофлебит, при котором воспаляются вены и формируются тромбы. Это состояние, по словам кардиолога, может привести к тромбоэмболии лёгочной артерии, что в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.
Среди симптомов, указывающих на наличие тромба в нижних конечностях, Кондрахин выделил: покраснение кожи, тянущую боль, уплотнения в венах и повышенную чувствительность. Лечение тромбоза зависит от его типа, и чаще всего достаточно медикаментозной терапии.
«Без медицинской диагностики невозможно понять, что у человека скоро оторвётся тромб. Как правило, флотирующие тромбы — это случайная находка. Например, пациент знает, что у него варикоз, и ходит на ультразвуковую диагностику, а в ходе неё можно выявить тромб», — заключил специалист.
Ранее Life.ru передавал подробности произошедшей трагедии в Твери. 71-летняя Тамара пришла на концерт Ваенги в ДК «Пролетарка» со своей подругой. Во время антракта ей стало резко плохо. Женщина скончалась до приезда медиков. Причиной смерти, предварительно, стал оторвавшийся тромб.
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