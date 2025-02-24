Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 13:13

На Урале банда избила друга, показавшего полиции видео с пытками студенток на мойке

URA.ru: Банда избила друга, который показал полиции пытки студенток на Урале

Банда парней жестоко избила друга, который показал полиции видео с многочасовыми пытками студенток на автомойке в Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники из окружения злоумышленников.

По данным агентства, пострадавшим является 20-летний парень. Он разделил участь девушек, его тоже отвезли на автомойку и избили.

«Его [пострадавшего] задержали силовики, потому что подозревали в махинациях с банковскими карточками. В отделении он вёл себя нервно и сам дал телефон, в котором [правоохранители] нашли видео с избиением девушек. Когда об этом узнали его товарищи, с ним поступили так же, как с этими девочками», — указано в сообщении.

Банду подростков ищут в Петербурге за серию нападений на прохожих ради забавы
Банду подростков ищут в Петербурге за серию нападений на прохожих ради забавы

Напомним, что в период новогодних праздников в Каменске-Уральском задержали парней, которые пытали студенток на автомойке. Четырёх девушек раздели, избили и облили пеной с ледяной водой. После этого злоумышленники загрузили жертв в мокрой одежде в машину и выбросили на улицу, угрожая расправой за попытку рассказать о произошедшем. Троих молодых людей задержали через несколько дней. Причиной издевательств стало то, что одна из девушек отказалась встречаться с молодым человеком, что вызвало у него агрессию и желание отомстить. На днях лидера преступной банды арестовали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar