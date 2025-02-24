На Урале банда избила друга, показавшего полиции видео с пытками студенток на мойке
URA.ru: Банда избила друга, который показал полиции пытки студенток на Урале
Банда парней жестоко избила друга, который показал полиции видео с многочасовыми пытками студенток на автомойке в Каменске-Уральском в Свердловской области. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источники из окружения злоумышленников.
По данным агентства, пострадавшим является 20-летний парень. Он разделил участь девушек, его тоже отвезли на автомойку и избили.
«Его [пострадавшего] задержали силовики, потому что подозревали в махинациях с банковскими карточками. В отделении он вёл себя нервно и сам дал телефон, в котором [правоохранители] нашли видео с избиением девушек. Когда об этом узнали его товарищи, с ним поступили так же, как с этими девочками», — указано в сообщении.
Напомним, что в период новогодних праздников в Каменске-Уральском задержали парней, которые пытали студенток на автомойке. Четырёх девушек раздели, избили и облили пеной с ледяной водой. После этого злоумышленники загрузили жертв в мокрой одежде в машину и выбросили на улицу, угрожая расправой за попытку рассказать о произошедшем. Троих молодых людей задержали через несколько дней. Причиной издевательств стало то, что одна из девушек отказалась встречаться с молодым человеком, что вызвало у него агрессию и желание отомстить. На днях лидера преступной банды арестовали.
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