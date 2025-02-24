«Логистика ВСУ под угрозой»: Раскрыта цель наступления ВС РФ в Сумской области
«Иди и смотри»: ВС РФ наступают под Сумами, чтобы перерезать трассу на Суджу
Российские военные совершают наступление в Сумской области, чтобы перерезать трассу на Суджу в Курской области. Об этом сообщает военный телеграм-канал «Иди и смотри».
Военкоры отметили, что вся логистика группировки ВСУ в курском приграничье окажется под угрозой благодаря такому манёвру ВС РФ. Авторы статьи дополнили, что сейчас граница с Сумской областью прорвана сразу в нескольких местах. В частности, бои идут в сёлах Журавке и Новеньком.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что ВС РФ перешли границу Украины в Курской области и вошли в Сумскую область. Военные блогеры позднее сообщали, что российские подразделения зашли в Курскую область с направления Свердликово. Российские силовики отметили, что указанный регион Незалежной постепенно становится театром военных действий, ситуация на поле боя стремительно меняется.
ТАСС / Александр Река