«Логистика ВСУ под угрозой»: Раскрыта цель наступления ВС РФ в Сумской области

Российские военные совершают наступление в Сумской области, чтобы перерезать трассу на Суджу в Курской области. Об этом сообщает военный телеграм-канал «Иди и смотри».

Военкоры отметили, что вся логистика группировки ВСУ в курском приграничье окажется под угрозой благодаря такому манёвру ВС РФ. Авторы статьи дополнили, что сейчас граница с Сумской областью прорвана сразу в нескольких местах. В частности, бои идут в сёлах Журавке и Новеньком.