Эксперт объяснил, почему России выгодно разрабатывать редкоземы с другими странами

Тема добычи редкоземельных металлов не нова, но задача, которую поставил президент России Владимир Путин, крайне важна и интересна с экономической точки зрения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. При этом он подчеркнул, что заявленная готовность сотрудничать в этой сфере не означает, что РФ кому-то что-то отдаёт.

«Как только появились проблемы, связанные с электромобилями, электросамосвалами, электропаровозами и так далее, сразу возникла проблема редкоземельных металлов. Пока, наверное, 94–95% всех этих металлов добывает или производит Китай. У нас в принципе есть для этого возможности, есть наши отечественные технологии. Поэтому, конечно, задача, которую поставил президент, крайне важна и интересна с экономической точки зрения. А будем ли мы это продавать американцам или кому-то ещё — это, как говорится, покажет рынок. Где будет выгоднее, туда и будем отдавать», — отмечает эксперт.

И не факт, что это будут США, которые сейчас обратили взор на Украину и её недра, добавил Шмаль. Но он затруднился сказать, что Владимир Зеленский может продать Штатам, ведь большая часть полезных ископаемых находится как раз в ДНР и ЛНР.