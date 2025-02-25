Ватикан: Папа римский Франциск продолжает пребывать в критическом состоянии

Состояние здоровья папы римского Франциска продолжает оставаться критическим, сообщила 25 февраля пресс-служба Святого престола. Впрочем, отрицательной динамики тоже не фиксируется, добавили там.

«Состояние папы остаётся критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не наблюдалось, гемодинамические показатели остаются постоянными», — говорится в официальном сообщении.