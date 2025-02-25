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25 февраля, 19:40

Ватикан: Папа римский Франциск продолжает пребывать в критическом состоянии

Состояние здоровья папы римского Франциска продолжает оставаться критическим, сообщила 25 февраля пресс-служба Святого престола. Впрочем, отрицательной динамики тоже не фиксируется, добавили там.

«Состояние папы остаётся критическим, но стабильным. Острых респираторных эпизодов не наблюдалось, гемодинамические показатели остаются постоянными», — говорится в официальном сообщении.

В Ватикане добавили, что понтифик вечером прошёл компьютерную томографию. Прогнозы по состоянию его здоровья остаются «сдержанными».

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Напомним, 88-летнего Франциска госпитализировали 14 февраля на фоне затянувшегося бронхита. Спустя неделю его личный врач сообщил, что жизни понтифика ничто не угрожает. Однако уже 22 февраля у папы римского случился респираторный приступ, из-за которого ему понадобилось переливание крови.

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Shutterstock / FOTODOM / AM113

Антон Голыбин
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