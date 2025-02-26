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Регион
26 февраля, 01:36

Напавшими на консульство России в Марселе оказались французские учёные из CRNS

Место происшествия. Обложка © X / L_ThinkTank

Место происшествия. Обложка © X / L_ThinkTank

Задержанными по делу о нападении на российское консульство в Марселе оказались двое сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS). Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По имеющимся сведениям, подозреваемые признали свою вину. Согласно данным издания La Provence, один из них работает инженером, а второй занимается химическими исследованиями. Следствие установило, что они наполнили бутылки смесью азота и реагентов, способных спровоцировать детонацию.

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Напомним, 24 февраля в саду российского консульства в Марселе прогремел взрыв: туда бросили три бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет. Преступников задержали на проукраинском митинге в центре города.

Тимур Хингеев
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