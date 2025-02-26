Напавшими на консульство России в Марселе оказались французские учёные из CRNS

Задержанными по делу о нападении на российское консульство в Марселе оказались двое сотрудников Национального центра научных исследований (CNRS). Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По имеющимся сведениям, подозреваемые признали свою вину. Согласно данным издания La Provence, один из них работает инженером, а второй занимается химическими исследованиями. Следствие установило, что они наполнили бутылки смесью азота и реагентов, способных спровоцировать детонацию.