Аэропорт Сочи отправил три самолёта на запасной аэродром в Минводах
Три самолёта, летевших в Сочи, были перенаправлены на запасной аэродром в Минводах из-за введённых ограничений в аэропорту курорта. Сейчас план «Ковёр» отменён, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропорту Сочи в 08:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолёта, выполнявших рейсы в Сочи», – уточнили в Росавиации
Ранее Life.ru сообщал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждены несколько домов. Всего в ночь с 25 на 26 февраля российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили 128 украинских беспилотников.
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