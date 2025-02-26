В школах Туапсе ввели свободное посещение из-за массированной атаки дронов ВСУ
Власти Туапсинского района Краснодарского края разрешили свободное посещение школ и детских садов вследствие атаки более 80 украинских беспилотников. Об этом объявил глава округа Сергей Бойко.
«Сегодня в связи с атакой вражеских дронов посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей» — заявил он, уточнив, что все образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме.
В ночь с 25 на 26 февраля украинская армия попыталась атаковать порт Туапсе. Над городом послышалось всего около 40 взрывов. В общей сложности за ночь силы ПВО сбили 128 беспилотников ВСУ. Самой желанной целью армии Украины в этот раз стал именно Краснодарский край, где уничтожили 85 дронов.
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