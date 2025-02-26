В школах Туапсе ввели свободное посещение из-за массированной атаки дронов ВСУ

Власти Туапсинского района Краснодарского края разрешили свободное посещение школ и детских садов вследствие атаки более 80 украинских беспилотников. Об этом объявил глава округа Сергей Бойко.

«Сегодня в связи с атакой вражеских дронов посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей» — заявил он, уточнив, что все образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме.