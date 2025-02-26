Госдеп может подправить мораторий Трампа на иностранную помощь ради Украины

В американском Госдепе идут дискуссии насчёт введения некоторых исключений из моратория президента США Дональда Трампа на иностранную финансовую помощь ради оказания поддержки Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Сотрудники Госдепа высокого ранга составляют список дополнительных исключений для Украины из заморозки зарубежной помощи, что может дать стране доступ к определённому экономическому и связанному с безопасностью содействию, которое сейчас приостановлено», — сказано в материале.

Если исключения будут одобрены, то «они выйдут за рамки» дозволенного в сфере предоставления помощи другим странам. Эти ограничения устанавливал госсекретарь США Марко Рубио, а затрагивали они, в частности, «разминирование и борьбу с распространением наркотиков».

Авторы дали понять, что сам факт обсуждения таких вещей в Госдепе говорит о том, что в американской администрации до сих пор нет единого мнения о том, как взаимодействовать с Украиной. На данный момент в США не уверены, что «дополнительная помощь поступит Киеву даже с новыми исключениями».