Госдеп может подправить мораторий Трампа на иностранную помощь ради Украины
Politico: Госдеп планирует исключения для Киева из заморозки зарубежной помощи
В американском Госдепе идут дискуссии насчёт введения некоторых исключений из моратория президента США Дональда Трампа на иностранную финансовую помощь ради оказания поддержки Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
«Сотрудники Госдепа высокого ранга составляют список дополнительных исключений для Украины из заморозки зарубежной помощи, что может дать стране доступ к определённому экономическому и связанному с безопасностью содействию, которое сейчас приостановлено», — сказано в материале.
Если исключения будут одобрены, то «они выйдут за рамки» дозволенного в сфере предоставления помощи другим странам. Эти ограничения устанавливал госсекретарь США Марко Рубио, а затрагивали они, в частности, «разминирование и борьбу с распространением наркотиков».
Авторы дали понять, что сам факт обсуждения таких вещей в Госдепе говорит о том, что в американской администрации до сих пор нет единого мнения о том, как взаимодействовать с Украиной. На данный момент в США не уверены, что «дополнительная помощь поступит Киеву даже с новыми исключениями».
В публикации не говорится, до какого этапа продвинулись эти обсуждения. В Госдепартаменте лишь отметили, что ведомство будет продолжать вести программы, соответствующие национальным интересам США, а ненужные — будут закрыты.
Ранее в Кремле заявили, что Россия положительно оценивает новую, сбалансированную, позицию США в отношении Киева. При этом глава Белого дома считает, что не Штаты, а Европа должна взвалить на свои плечи всю финансовую поддержку Украины. Однако не все страны Европейского союза готовы выворачивать карманы, чтобы украинское государство продолжало существовать.
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