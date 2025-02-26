СМИ узнали, что Макрон надавил на Трампа по Украине
WSJ: Макрон надавил на Трампа в вопросе поддержки военных на Украине
Эмманюэль Макрон «надавил» на Дональда Трампа по Украине. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника, французский лидер якобы потребовал, чтобы его американский коллега предоставил помощь европейским солдатам, которых планируют разместить на территории Незалежной после заключения мирного соглашения.
«Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку тысячам солдат, которых Британия и Франция готовы разместить на Украине», — говорится в статье.
Напомним, что Макрон прибыл на переговоры с Трампом 24 февраля. При этом американский лидер даже не встретил гостя в Белом доме. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон угодил в эпицентр конфуза в Белом доме: сначала гость из Европы положил свою руку на колено американского коллеги, а затем попытался помешать ответному жесту с его стороны.
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