СМИ узнали, что Макрон надавил на Трампа по Украине

Эмманюэль Макрон «надавил» на Дональда Трампа по Украине. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника, французский лидер якобы потребовал, чтобы его американский коллега предоставил помощь европейским солдатам, которых планируют разместить на территории Незалежной после заключения мирного соглашения.