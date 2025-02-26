Захарова призвала ЕС не ждать приглашения на переговоры после «парада клоунов» в ООН
Захарова: ЕС не способен участвовать в переговорах после «парада клоунов» в ООН
Европейские государства, устроившие «парад клоунов» во время голосования по резолюциям об Украине в ООН, не могут претендовать на место за столом переговоров. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По её словам, «переобувшиеся» в прыжке Великобритания и Франция устроили представление и в Совбезе ООН, и на международной арене. Если бы у руководства этих стан были какие-то твёрдые принципы, то они бы воспользовались своим правом вето, но они выбрали «опозориться». Из Европы каждый день огромными кипами поступают заявления в СМИ о том, что страны ЕС должны быть приглашены за стол переговоров по Украине, однако они не могут прийти к соглашению даже в рамках существующих форматов, заметила Захарова.
«Парад клоунов прошёл, но есть ещё важный нюанс. Именно эти страны каждый день на протяжении последнего месяца кричат, что они должны быть за столом переговоров. Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?», – недоумевает дипломат.
Напомним, 24 февраля США внесли в Генассамблею ООН резолюцию мирном урегулировании украинского конфликта. Франция и Великобритания перелопатили её так, чтобы он выглядел как осуждение России. К примеру, формулировка «конфликт на Украине» там была заменена на «полномасштабное вторжение». Совбез ООН решил не брать в учёт правки и принял нейтральную резолюцию, предложенную Вашингтоном. Лондон и Париж предпочли смириться с этим, несмотря на обладание правом вето.
Life.ru