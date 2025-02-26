Захарова призвала ЕС не ждать приглашения на переговоры после «парада клоунов» в ООН

Европейские государства, устроившие «парад клоунов» во время голосования по резолюциям об Украине в ООН, не могут претендовать на место за столом переговоров. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, «переобувшиеся» в прыжке Великобритания и Франция устроили представление и в Совбезе ООН, и на международной арене. Если бы у руководства этих стан были какие-то твёрдые принципы, то они бы воспользовались своим правом вето, но они выбрали «опозориться». Из Европы каждый день огромными кипами поступают заявления в СМИ о том, что страны ЕС должны быть приглашены за стол переговоров по Украине, однако они не могут прийти к соглашению даже в рамках существующих форматов, заметила Захарова.