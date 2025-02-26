Захарова разнесла Лондон и Париж на позорный перформанс в ООН с резолюцией по Украине
Захарова считает позором Британии и Франции принятие в ООН резолюции США
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Артем Геворкян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает позором Великобритании и Франции принятие в Совбезе ООН нейтральной резолюции США после того, как на Генеральной Ассамблее был принят антироссийский документ.
Дипломат подчеркнула в эфире радио Sputnik, что Лондон и Париж должны были наложить вето или проголосовать против американской резолюции по Украине, если бы действительно занимали принципиальную позицию. Однако страны, вокруг которых складывается политика ЕС, продемонстрировали абсурдное поведение.
«Разница между залами Генассамблеи и Совбеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чём суть? Это их позор», — заявила Захарова.
Напомним, США впервые с начала спецоперации на Украине решили не быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН с осуждением СВО. Соавторами документа выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. При этом США проголосовали против принятой в ООН антироссийской резолюции. После этого Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию США по Украине без изменений.