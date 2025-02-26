Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает позором Великобритании и Франции принятие в Совбезе ООН нейтральной резолюции США после того, как на Генеральной Ассамблее был принят антироссийский документ.

Дипломат подчеркнула в эфире радио Sputnik, что Лондон и Париж должны были наложить вето или проголосовать против американской резолюции по Украине, если бы действительно занимали принципиальную позицию. Однако страны, вокруг которых складывается политика ЕС, продемонстрировали абсурдное поведение.