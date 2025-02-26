Названа стратегическая цель, по которой могут ударить ВСУ на фоне переговоров
Дандыкин допустил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост на фоне переговоров
Украинская армия способна снова нанести удар по Крымскому мосту, несмотря на мирные переговоры, потому что ВСУ терпят серьёзное поражение под натиском российских войск. Об этом сказал военный эксперт Василий Дандыкин NEWS.ru.
«Не надо думать, что ВСУ оставили затею ударить по Крымскому мосту, их беспокоит наша объездная дорога через Мариуполь в Крым. Украина терпит поражение на Донецком и Курском направлениях. Решили побезобразничать», — представил свой прогноз Дандыкин.
Аналитик напомнил, что киевский режим «испытывает бандеровскую ненависть» в отношении полуострова Крым, ведь именно там граждане не задумываясь восстали против госпереворота в украинской столице и не приняли новую власть.
Напомним, ВСУ уже пытались ударить по Крымскому мосту или же совершить на нём террористический акт. Так, взрыв произошёл утром 8 октября 2022 года во время проезда транспортного средства по мосту. В результате теракта погибли пять человек: водитель грузовика и четверо пассажиров легкового автомобиля. А ночью 17 июля 2023 года ВСУ снова атаковали переезд двумя надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила травмы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Telegram / Марат Хуснуллин