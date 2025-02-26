Украинская армия способна снова нанести удар по Крымскому мосту, несмотря на мирные переговоры, потому что ВСУ терпят серьёзное поражение под натиском российских войск. Об этом сказал военный эксперт Василий Дандыкин NEWS.ru.

«Не надо думать, что ВСУ оставили затею ударить по Крымскому мосту, их беспокоит наша объездная дорога через Мариуполь в Крым. Украина терпит поражение на Донецком и Курском направлениях. Решили побезобразничать», — представил свой прогноз Дандыкин.

Аналитик напомнил, что киевский режим «испытывает бандеровскую ненависть» в отношении полуострова Крым, ведь именно там граждане не задумываясь восстали против госпереворота в украинской столице и не приняли новую власть.