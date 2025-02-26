Казахстан провёл консультации с Киевом после атаки беспилотников на станцию КТК
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Казахстанские власти провели переговоры с украинскими представителями через дипломатические каналы после того, как украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление повреждённых объектов за счет средств самого предприятия», — сказал Саткалиев.
Напомним, что 17 февраля семь беспилотников ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Угрозу разлива нефти предотвратили, в результате происшествия никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что на станции не было российских средств ПВО. В МИД Казахстана отметили, что страна намерена путём дипломатии решить вопрос об ударе дрона.