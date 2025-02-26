Казахстан провёл консультации с Киевом после атаки беспилотников на станцию КТК

Казахстанские власти провели переговоры с украинскими представителями через дипломатические каналы после того, как украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.