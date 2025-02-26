От картошки до машин: Названы товары, которые могут подешеветь из-за падения курса доллара

На фоне снижения курса доллара в России могут подешеветь импортные товары, полагает финансовый аналитик Артём Извольский. По его словам, экономическая ситуация может благоприятно сказаться на ценах на бананы, мандарины и египетскую картошку.

Также нельзя исключать снижения стоимости лекарств, смартфонов, бытовой техники и автомобилей. Тем не менее собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что на данном этапе рано ждать серьёзных изменений, ведь рубль укрепился менее чем на десять процентов. Однако иные факторы, влияющие на цены, продолжают расти в стоимости.