От картошки до машин: Названы товары, которые могут подешеветь из-за падения курса доллара
Аналитик Извольский: Из-за курса доллара могут подешеветь импортные товары
На фоне снижения курса доллара в России могут подешеветь импортные товары, полагает финансовый аналитик Артём Извольский. По его словам, экономическая ситуация может благоприятно сказаться на ценах на бананы, мандарины и египетскую картошку.
Также нельзя исключать снижения стоимости лекарств, смартфонов, бытовой техники и автомобилей. Тем не менее собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что на данном этапе рано ждать серьёзных изменений, ведь рубль укрепился менее чем на десять процентов. Однако иные факторы, влияющие на цены, продолжают расти в стоимости.
«Кроме того, глупо думать, что вот сейчас мы купим доллары не по 100, а по 90 рублей, потом отправим платёж в Эквадор, и через два-три дня к нам придут оттуда бананы, которые нам дешевле достались, а значит, можно снизить цену. Так не работает», — отметил эксперт.
Напомним, ранее россиян предупредили о повышении цен на рыбные консервы. По словам экономиста, стоимость данной продукции в 2025 году может увеличиться аж на 25%. Кроме того, в России вырастут цены на Snickers, Mars и другие сладости.
Life.ru