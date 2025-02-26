Профессор перечислил симптомы смертельно опасного метапневмовируса
Вирусолог Альтштейн: Метапневмовирус вызывает тяжелое респираторное заболевание
Добравшийся до России метапневмовирус из Китая вызывает тяжёлое респираторное заболевание, предупредил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. В интервью радио Sputnik он перечислил симптомы смертельно опасного недуга.
«Симптомы респираторного заболевания — насморк, боль в горле, обязательно при этой болезни кашель и поражение верхних дыхательных путей. Плохо то, что нередко бывает поражение нижних дыхательных путей, тогда может быть вирусная пневмония. И здесь могут быть и случаи летальности», — подчеркнул доктор медицинских наук.
По его словам, ни вакцины, ни специфического лечения от метапневмовируса ещё нет. Однако с недугом можно бороться общими методами. В частности, следует снизить температуру, при необходимости принять препараты для поддержки сердца, поставить капельницы и соблюдать постельный режим, заключил эксперт.
Напомним, в конце февраля метапневмовирус добрался до России из Китая. Вспышка недуга зафиксирована минимум в трёх регионах нашей страны. По словам врача, под ударом метапневмовируса оказываются в основном дети и пожилые.