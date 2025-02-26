Профессор перечислил симптомы смертельно опасного метапневмовируса

Добравшийся до России метапневмовирус из Китая вызывает тяжёлое респираторное заболевание, предупредил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. В интервью радио Sputnik он перечислил симптомы смертельно опасного недуга.

«Симптомы респираторного заболевания — насморк, боль в горле, обязательно при этой болезни кашель и поражение верхних дыхательных путей. Плохо то, что нередко бывает поражение нижних дыхательных путей, тогда может быть вирусная пневмония. И здесь могут быть и случаи летальности», — подчеркнул доктор медицинских наук.