Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 19:45

Профессор перечислил симптомы смертельно опасного метапневмовируса

Вирусолог Альтштейн: Метапневмовирус вызывает тяжелое респираторное заболевание

Добравшийся до России метапневмовирус из Китая вызывает тяжёлое респираторное заболевание, предупредил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. В интервью радио Sputnik он перечислил симптомы смертельно опасного недуга.

«Симптомы респираторного заболевания — насморк, боль в горле, обязательно при этой болезни кашель и поражение верхних дыхательных путей. Плохо то, что нередко бывает поражение нижних дыхательных путей, тогда может быть вирусная пневмония. И здесь могут быть и случаи летальности», — подчеркнул доктор медицинских наук.

По его словам, ни вакцины, ни специфического лечения от метапневмовируса ещё нет. Однако с недугом можно бороться общими методами. В частности, следует снизить температуру, при необходимости принять препараты для поддержки сердца, поставить капельницы и соблюдать постельный режим, заключил эксперт.

Роспотребнадзор оценил ситуацию по метапневмовирусной инфекции в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию по метапневмовирусной инфекции в России

Напомним, в конце февраля метапневмовирус добрался до России из Китая. Вспышка недуга зафиксирована минимум в трёх регионах нашей страны. По словам врача, под ударом метапневмовируса оказываются в основном дети и пожилые.

Москвичи массово жалуются на неизвестный вирус с температурой и кашлем
Москвичи массово жалуются на неизвестный вирус с температурой и кашлем
Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar