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26 февраля, 16:04

«Нельзя терять ни минуты»: В Финляндии призвали срочно возобновить отношения с Россией

Профессор Малинен: Финляндии нужно восстановить отношения с Россией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил о необходимости Финляндии открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней связи. По его словам, в этом нуждается экономика и местные жители.

«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией», — написал Малинен у себя в социальных сетях.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях «каждая минута на счету». Малинен считает, что финская экономика и жители страны остро нуждаются в возобновлении отношений и открытии границы с Россией. Профессор также предложил пересмотреть соглашение о безопасности с Украиной и указал на необходимость смены нынешнего правительства Финляндии.

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Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не собирается открывать границу с РФ, потому что опасается возможного потока беженцев. Напомним, что пункты пропуска закрыты ещё с ноября 2023 года по инициативе Хельсинки. При этом финский президент Александр Стубб возложил всю вину за прекращение контактов с РФ на Москву.

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Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Александра Мышляева
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