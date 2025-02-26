«Нельзя терять ни минуты»: В Финляндии призвали срочно возобновить отношения с Россией

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил о необходимости Финляндии открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней связи. По его словам, в этом нуждается экономика и местные жители.

«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией», — написал Малинен у себя в социальных сетях.