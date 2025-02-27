Эмин Агаларов оценил потери Crocus Group от теракта в 2024 году в $150—200 млн

Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов оценил примерный ущерб, нанесённый компании из-за теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где в результате нападения четырёх преступников погибли 145 человек. Точную сумму он называть не взялся, но отметил, что она составляет около $150—200 миллионов.

«Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошёл теракт», — объяснил бизнесмен в интервью РИА «Новости».