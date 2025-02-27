Эмин Агаларов оценил потери Crocus Group от теракта в 2024 году в $150—200 млн
Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов оценил примерный ущерб, нанесённый компании из-за теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где в результате нападения четырёх преступников погибли 145 человек. Точную сумму он называть не взялся, но отметил, что она составляет около $150—200 миллионов.
«Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошёл теракт», — объяснил бизнесмен в интервью РИА «Новости».
Эмин Агаларов назвал теракт прежде всего огромной трагедией для людей, которые пострадали и потеряли близких во время нападения убийц. По его словам, решение по поводу восстановления «Крокуса» не принято. Он говорит, что концертный зал, хоть и привлекал людей в «Крокус Сити», не был прибыльным бизнесом. В лучший год он приносил миллион долларов, а восстановление потребует «огромных финансовых ресурсов, десятки миллионов долларов», источник которых неясен «в сегодняшних финансовых реалиях», добавил Агаларов.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта прошлого года. Четверо вооружённых террористов открыли огонь на поражение по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550. После массовой бойни злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. Летом были задержаны ещё пятеро фигурантов. Четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники. Владельца сгоревшего «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте.
Life.ru