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Регион
27 февраля, 06:04

Макрон в бешенстве из-за бессмысленной поездки на поклон к Трампу

Politico: Макрон раздосадован, что поездка к Трампу в США не дала результата

Макрон и Трамп во время встречи в США. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Макрон и Трамп во время встречи в США. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в США на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины был пустой тратой времени. Об этом сообщил сам французский лидер на внеочередной видеоконференции с коллегами по ЕС, пишет Politico.

«Он (Макрон) сказал, что Трамп не давал никаких чётких обещаний относительно помощи [Киеву]. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал неназванный европейский дипломат.

Другой источник отметил, что Европа «довольна одинока» в своём рвении предоставить Украине гарантии безопасности. Однако европейские государства всё равно ждут, что США пригонят свою тяжёлую военную технику, которой будут пользоваться миротворцы из стран ЕС, если их всё-таки разместят на территории Незалежной после заключения мирного договора с Россией.

Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может
Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может

Напомним, что Макрон прилетел на переговоры с Трампом 24 февраля. Его визит уже с порога стали называть позором, поскольку президент США даже не встретил французского политика в Белом доме. Кроме того, американский политик посадил европейского гостя рядом со своим президентским столом, как какую-то собаку.

Владимир Озеров
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