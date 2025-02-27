Макрон в бешенстве из-за бессмысленной поездки на поклон к Трампу
Politico: Макрон раздосадован, что поездка к Трампу в США не дала результата
Макрон и Трамп во время встречи в США. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin
Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в США на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины был пустой тратой времени. Об этом сообщил сам французский лидер на внеочередной видеоконференции с коллегами по ЕС, пишет Politico.
«Он (Макрон) сказал, что Трамп не давал никаких чётких обещаний относительно помощи [Киеву]. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал неназванный европейский дипломат.
Другой источник отметил, что Европа «довольна одинока» в своём рвении предоставить Украине гарантии безопасности. Однако европейские государства всё равно ждут, что США пригонят свою тяжёлую военную технику, которой будут пользоваться миротворцы из стран ЕС, если их всё-таки разместят на территории Незалежной после заключения мирного договора с Россией.
Напомним, что Макрон прилетел на переговоры с Трампом 24 февраля. Его визит уже с порога стали называть позором, поскольку президент США даже не встретил французского политика в Белом доме. Кроме того, американский политик посадил европейского гостя рядом со своим президентским столом, как какую-то собаку.