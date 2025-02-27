Макрон в бешенстве из-за бессмысленной поездки на поклон к Трампу

Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в США на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом о гарантиях безопасности для Украины был пустой тратой времени. Об этом сообщил сам французский лидер на внеочередной видеоконференции с коллегами по ЕС, пишет Politico.

«Он (Макрон) сказал, что Трамп не давал никаких чётких обещаний относительно помощи [Киеву]. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал неназванный европейский дипломат.