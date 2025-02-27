«Перестройка мировоззрения»: У Алсу после развода заметили эмоциональный кризис
Психолог Абравитова заявила об эмоциональном кризисе певицы Алсу
Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alsou_a
Певица Алсу официально рассталась с Яном Абрамовым в конце минувшего лета, однако до сих пор бывший супруг остаётся для неё первым и единственным мужчиной на всю жизнь, полагает психолог Марианна Абравитова. По её словам, звезде с такой установкой будет сложно начать новые отношения.
«Алсу не просто, как обычная женщина, переживает эмоциональный кризис после развода, у неё идёт перестройка мировоззрения. Ей нужно принять тот факт, что мир сложнее, внутри брака всегда виноваты двое, если что-то не получилось», — подчеркнула эксперт.
Она также отметила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Алсу следует принять и отпустить сложившуюся ситуацию. Кроме того, если артистка снова выйдет замуж, не проведя работу над ошибками, то всё время будет сравнивать второй брак с первым. Так что ей важно избавиться от установки, мол, брак может быть всего один, объяснила психолог.
«Да, бывают и такие браки. Конечно, они редкие и не всегда счастливые. Брак Алсу тоже уже давно был несчастливым. Счастливым он был в первой половине своего существования. Потом она делала вид, что брак счастливый, а правильно ли это?» — задала она риторический вопрос.
Напомним, Алсу развелась со своим мужем спустя 18 лет брака. Журналисты подозревают, что бизнесмен мог изменить супруге. Недавно певица отметила, что научилась отпускать былые обиды, чтобы жить сегодняшним днём. Тем не мене, звезда подала иск на раздел многомиллионного имущества с экс-супругом, а также потребовала запретить ему выезд из страны.