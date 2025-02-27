«Перестройка мировоззрения»: У Алсу после развода заметили эмоциональный кризис

Певица Алсу официально рассталась с Яном Абрамовым в конце минувшего лета, однако до сих пор бывший супруг остаётся для неё первым и единственным мужчиной на всю жизнь, полагает психолог Марианна Абравитова. По её словам, звезде с такой установкой будет сложно начать новые отношения.

«Алсу не просто, как обычная женщина, переживает эмоциональный кризис после развода, у неё идёт перестройка мировоззрения. Ей нужно принять тот факт, что мир сложнее, внутри брака всегда виноваты двое, если что-то не получилось», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Алсу следует принять и отпустить сложившуюся ситуацию. Кроме того, если артистка снова выйдет замуж, не проведя работу над ошибками, то всё время будет сравнивать второй брак с первым. Так что ей важно избавиться от установки, мол, брак может быть всего один, объяснила психолог.