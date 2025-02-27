Виноват хозяин? Стало известно, что могло побудить хаски разодрать лицо мальчику в Адлере
Mash: Хозяин напавших на мальчика в Адлере собак мог не кормить их более 10 дней
Евгений Цыганов с одним из своих хаски. Обложка © Telegram / Kub Mash
Хозяин хаски, которые напали на девятилетнего мальчика в Адлере и изувечили лицо ребёнка, не кормил животных свыше 10 дней, потому что не мог до них добраться из-за скользкой дороги. Об этом мужчина заявил Kub Mash.
Владельца хаски зовут Роман Цыганков, ему 48 лет и до 2017 года он сдавал собачьи упряжки в прокат. Когда бизнес пришлось свернуть, мужчина решил оставить нескольких псов для разведения. Эти собаки сидели на привязи, а Роман приезжал их кормить раз в пару дней. Однако полторы недели назад он не смог добраться до участка из-за обледеневшего склона и с тех пор животные были не кормлены. В результате хаски сорвались с привязи, прорыли под забором лаз и напали на ребёнка.
При этом RT со ссылкой на источник пишет, будто Цыганков кормил животных в понедельник и понятия не имеет, что заставило их повести себя настолько агрессивно. По словам собеседника издания, изувечивших ребёнка хаски уже усыпили.
Напомним, чудовищная история произошла вчера в адлерском селе Лесном. Девятилетний мальчик подвергся нападению соседских хаски во время прогулки с родителями — собаки буквально съели ребёнку лицо. Позже отец парня рассказал, что не был рядом с сыном в момент нападения: он ждал у машины. Пострадавший госпитализирован в больницу Краснодара, он в тяжёлом состоянии.