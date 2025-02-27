В Кремле прокомментировали угрозы Вашингтона о повышении торговых пошлин
Песков: Москву не тревожат планы США по повышению пошлин, у нас небольшой оборот
Политика американского руководства по повышению тарифов и пошлин не окажет негативного влияния на Москву — у наших стран слишком маленький торговый оборот. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Кремль выступает против торговых войн, так как они идут во вред всем участникам рынка.
«У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, минимально возможный. Поэтому какие-то тарифы или пошлины оказать негативного влияния на нас не могут. <...> Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн. Потому что, так или иначе, это негативно скажется на всех странах», — объяснил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, 13 февраля президент Штатов Дональд Трамп объявил, что введёт зеркальные пошлины против партнёров США по торговле. Американский лидер подчеркнул, что будет придерживаться принципов взаимности в двусторонней торговле со всеми государствами. 25%-е пошлины на ввоз в Штаты стали и алюминия были объявлены ещё 10 февраля.
Life.ru