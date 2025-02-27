Опрос показал, как часто россияне едят пельмени, с чем и как их готовят
Исследование: 98% россиян любят пельмени
98% россиян любят пельмени, а два процента граждан едят их каждый день, показало исследование крупного отечественного ретейлера, результаты которого публикует интернет-издания «Подмосковье сегодня». Примечательно, что 65% респондентов едят это блюдо на ужин, 51% — на обед и лишь 8% — за завтрак.
Вообще не едят пельмени лишь два процента участников опроса. 48% граждан лакомятся ими 2-3 раза в месяц, а семь процентов — 2-3 раза в неделю. При этом 65% покупают продукт в магазинах, 35% периодически сами лепят пельмени, а девять процентов вообще отказываются от покупных полуфабрикатов.
Половина опрошенных предпочитает варить пельмени, а девять процентов — жарить, остальные выбирают оба способа приготовления. Лишь 17% респондентов посчитали этот продукт вредным, хотя даже они не готовы отказаться от вкусного блюда. Кстати, чаще всего россияне едят пельменя со сметаной (61%).
«А лидерами по потреблению пельменей в кг по традиции является Москва, затем идёт Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань — такой рейтинг связан с количеством жителей городов», — уточнили авторы исследования.
Ранее врач рассказала о самой вредной заправке для пельменей. По её словам, особую опасность представляет смесь из кетчупа и майонеза. Кроме того, диетолог развенчала популярные мифы о вреде пельменей.
Kandinsky 3.1 / Life.ru