«Сын ждал в машине»: Появилось видео побега самарского «подрывника» с места взрыва
Первые минуты после взрыва у правительства Самарской области попали на видео
Появились кадры первых минут после взрыва гранаты у здания правительства Самарской области. На них видно, как «подрывник» убегает с места преступления по направлению к машине, где его ждёт соучастник — его же сын. Видео публикует телеграм-канал Mash.
Первые минуты после взрыва гранаты. Видео © Telegram / Mash
Оба были задержаны — это Михаил и Сергей С. В полиции глава семейства заявил, что был недоволен деятельностью областного правительства. На данный момент администрация продолжает функционировать в обычном режиме, ущерб от взрыва оценён как минимальный.
Напомним, сегодня у здания правительства Самарской области прогремел взрыв. Выяснилось, что у администрации взорвали гранату. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получила только плитка у входа в помещение. Сам диверсант рассказал, что снаряд он якобы нашёл. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ — террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а также 222.1 УК РФ — незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ. Преступнику грозит до 20 лет тюрьмы.
Telegram / Mash