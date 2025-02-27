«Сын ждал в машине»: Появилось видео побега самарского «подрывника» с места взрыва

Появились кадры первых минут после взрыва гранаты у здания правительства Самарской области. На них видно, как «подрывник» убегает с места преступления по направлению к машине, где его ждёт соучастник — его же сын. Видео публикует телеграм-канал Mash.

Первые минуты после взрыва гранаты. Видео © Telegram / Mash

Оба были задержаны — это Михаил и Сергей С. В полиции глава семейства заявил, что был недоволен деятельностью областного правительства. На данный момент администрация продолжает функционировать в обычном режиме, ущерб от взрыва оценён как минимальный.