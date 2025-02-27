Опрос показал, сколько россиян помогают финансово родителям

Почти треть россиян оказывает финансовую помощь родителям по возможности, 12% считают это своим долгом, а 10% поддерживают пожилых мам и пап, только если они просят, следует из результатов исследования, опубликованных «Газетой.ru». По данным издания, каждый десятый гражданин указал, что родители обладают достаточным уровнем дохода.

В то же время 11% пожаловались на нехватку собственных средств для материальной помощи родителям. Ещё пять процентов заявили, мол, в их семьях это не принято. Кстати, женщины чаще мужчин помогают родителям (32% против 29%), однако мужчины чаще считают поддержку обязанностью (14% против 10%).