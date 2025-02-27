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27 февраля, 15:07

Опрос показал, сколько россиян помогают финансово родителям

«Газета.ru»: Каждый десятый россиянин назвал своим долгом помощь родителям

Почти треть россиян оказывает финансовую помощь родителям по возможности, 12% считают это своим долгом, а 10% поддерживают пожилых мам и пап, только если они просят, следует из результатов исследования, опубликованных «Газетой.ru». По данным издания, каждый десятый гражданин указал, что родители обладают достаточным уровнем дохода.

В то же время 11% пожаловались на нехватку собственных средств для материальной помощи родителям. Ещё пять процентов заявили, мол, в их семьях это не принято. Кстати, женщины чаще мужчин помогают родителям (32% против 29%), однако мужчины чаще считают поддержку обязанностью (14% против 10%).

Среди помогающих 59% направляют деньги на повседневные нужды, 41% оплачивают медицинские расходы, 35% участвуют в крупных покупках и ремонте, 15% отправляют родителей на отдыхе, а девять процентов помогают с погашением кредитов или долгов. Лишь 5% респондентов выделяют средства на все перечисленные цели одновременно. Примечательно, что большинство россиян (69%) помогают родителям нерегулярно, отправляя разные суммы.

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Кстати, в каждой третьей семье России возникают ссоры из-за учёбы детей. Согласно результатам исследования, 27% учеников сталкиваются с редкими разногласиями с родителями по поводу учёбы, тогда как 8% переживают из-за частых крупных ссор. А ещё ВЦИОМ узнал, сколько детей нужно россиянам для полного счастья.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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