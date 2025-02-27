«Всё на месте»: Литва не торопится с демонтажом ЛЭП у границы с Калининградом

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что демонтаж линии электропередачи, соединяющей Литву и Калининградскую область, не планируется после выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия). Он также отметил, что на данный момент не наблюдается демонтажа конструкций и со стороны Литвы.

«Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперед», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.