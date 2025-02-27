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27 февраля, 14:55

«Всё на месте»: Литва не торопится с демонтажом ЛЭП у границы с Калининградом

Беспрозванных: В Калининграде не планируют демонтировать ЛЭП на Литву

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что демонтаж линии электропередачи, соединяющей Литву и Калининградскую область, не планируется после выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия). Он также отметил, что на данный момент не наблюдается демонтажа конструкций и со стороны Литвы.

«Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперед», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

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Ранее Рокас Масюлис, генеральный директор компании Litgrid, которая управляет литовскими электросетями, сообщил, что литовские власти начали демонтаж конструкций линий электропередачи, направленных в Калининградскую область. Это решение было принято в связи с тем, что после отключения стран Балтии от единой энергосистемы БРЭЛЛ и синхронизации с Европейским Союзом эти конструкции стали ненужными. Работы по демонтажу якобы стартовали в деревне Стаугайчяй, расположенной в Вилкавишкском районе. Отметим, что страны Прибалтики использовали российскую электроэнергию на протяжении 30 лет. На фоне отказа от нашего электричества цены на свет для жителей Литвы, Латвии и Эстонии выросли до 50%.

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Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Александра Мышляева
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