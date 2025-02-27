В Киеве подтвердили, что Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским

Встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского организуют только благодаря лидеру Франции Эмманюэлю Макрону. Именно он должен был уговорить республиканца увидеться с главой киевского режима. Об этом заявил в своих социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.