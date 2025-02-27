В Киеве подтвердили, что Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским
Нардеп Гончаренко*: Макрон договаривался о встрече Зеленского и Трампа
Встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского организуют только благодаря лидеру Франции Эмманюэлю Макрону. Именно он должен был уговорить республиканца увидеться с главой киевского режима. Об этом заявил в своих социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«По моей информации, о встрече Зеленского и Трампа договаривались через Макрона», — написал Гончаренко*.
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о возможном визите Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 28 февраля. Ожидается, что основной целью этого визита станет подписание соглашения по редкоземельным металлам, текст которого уже оказался в открытом доступе. В то же время глава Госдепартамента Марко Рубио подтвердил, что США пока не достигли окончательной договоренности с Украиной, и работа над сделкой продолжается.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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