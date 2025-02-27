Во Франции заявили, что визит Зеленского в США состоится благодаря «звонку Макрона»
BFMTV: Трамп отменил визит Зеленского в США, но Макрон убедил его передумать
Зеленский, Макрон и Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент США Дональд Трамп был против того, чтобы Владимир Зеленский прилетел в Штаты для проведения очередных переговоров, однако французский лидер Эмманюэль Макрон смог убедить политика изменить решение. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменён американцами, но окончательно подтверждён после звонка Эмманюэля Макрона», — говорится в статье.
Как утверждается, Зеленский получил отказ из США, после чего позвонил Макрону, чтобы попытаться добиться от него поддержки, такой шаг киевского политика возымел действие.
Напомним, Владимир Зеленский уже отправился в Штаты, где, как предполагается, будет подписано соглашение по редкоземельным металлам. Стороны должны будут создать совместный фонд для финансирования восстановления Незалежной. А Киев и Вашингтон, как утверждается, будут управлять им сообща.