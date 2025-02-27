Во Франции заявили, что визит Зеленского в США состоится благодаря «звонку Макрона»

Президент США Дональд Трамп был против того, чтобы Владимир Зеленский прилетел в Штаты для проведения очередных переговоров, однако французский лидер Эмманюэль Макрон смог убедить политика изменить решение. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Встреча едва не сорвалась. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в эту пятницу, 28 февраля, был отменён американцами, но окончательно подтверждён после звонка Эмманюэля Макрона», — говорится в статье.