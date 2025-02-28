«Ключевые рынки»: Эксперт призвал перенести столицу России на Урал
Эксперт Крупнов предложил перенести столицу РФ из Москвы на Урал или в Сибирь
России необходимо задуматься о переносе столицы из Москвы на Урал или в Сибирь, полагает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Свою идею эксперт объяснил тем, что важнейшие для нашей страны события в ближайшие 20-30 лет будут происходить в Центральной Азии.
«Мы сегодня страшно деформированная территориально-пространственная страна. То есть, у нас все людские ресурсы, все финансы на крайнем западе: это Петербург, Москва, Сочи. Эта узкая полоса фактически съедает всё российское пространство», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Второй момент, по его словам, заключается в том, что «ключевые рынки» для России располагаются в Центральной Азии. Тем не менее российские регионы вынуждены подстраиваться под рабочее время Москвы.
«Москва у нас просыпается в 9-11 часов, прибавьте 6-7 часов, и вы представьте, что у нас полстраны, по крайней мере географически, ждёт, когда Москва проснётся и потом ещё уходит в ночь, дорабатывая те документы, которые они завтра с огромным удовольствием пошлют в Москву», — объяснил эксперт.
Напомним, идея переноса столицы России из Москвы за последние годы звучала неоднократно. Ранее Владимир Путин подтвердил, что подобный сценарий обсуждается. Тем не менее глава государства скептически отнёсся к подобной идее. Позже ему опять предложили перенести столицу России в Сибирь.
Life.ru