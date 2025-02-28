«Иначе Бог не примет»: Священник объяснил, что важно сделать в Прощёное воскресенье
Протоиерей Харитонов: В Прощёное воскресенье необходимо примириться с ближними
В Прощёное воскресенье, 2 марта, необходимо примириться с ближними. Лишь этот шаг позволит православным полноценно вступить в Великий пост (3 марта — 19 апреля), подчеркнул настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.
«Иначе Бог не примет нашего поста, если мы не примиримся с нашими ближними. В первую очередь пост принесёт пользу тогда, когда мы наладим мир друг с другом. Это самое главное. Поэтому оно называется Прощёное воскресенье», — объяснил он в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, священник призвал верующих россиян в Прощёное воскресенье заранее поразмышлять на тему предстоящего поста. Он рекомендовал прославенным 2 марта поговорить со своими духовными отцами или другими священнослужителями.
Прощёное воскресенье — четвёртое и последнее из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православии (седьмое воскресенье перед Пасхой), которое следует после Недели о Страшном суде. Последний день, когда, согласно Типикону (церковно-богослужебная книга), разрешается есть скоромную пищу: яйца и молочные продукты.
Напомним, ранее в РПЦ раскрыли главный смысл Великого поста, подчеркнув, что это не диета. Кроме того, россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощёное воскресенье.
Life.ru