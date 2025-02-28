Подоляк озвучил требования Киева в рамках сделки по недрам с США
Подоляк: Киев требует системы ПРО и ракетные базы в рамках соглашения с США
Украина считает необходимым получение систем ПРО и создание ракетных баз на своей территории в рамках соглашения с США по недрам и будет настаивать на этих требованиях. Об этом в эфире «24 канала» заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.
«Будет два дополнительных соглашения. Первое — инвестиционно-экономическое, где будет прописано, какие средства пойдут в фонд обновления. Второе — соглашение о гарантиях безопасности», — сказал он.
Подоляк уточнил, что Киев собирается затребовать у американцев порядка 15-20 систем противоракетной обороны и боеприпасы к ним, а также ракетные базы с достаточным оснащением и разведданными о целях на российской территории. Также украинская сторона будет настаивать на перевооружении ВСУ и дополнительных инвестициях в свой ВПК.
Напомним, что накануне президент Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером подтвердил, что подпишет соглашение об украинских полезных ископаемых с киевским лидером. Публицист и депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман поделился своим мнением о важности данного договора для России в интервью Life.ru. Он объяснил, почему украинцы уже не рассматривают последствия и потенциальные риски, связанные с этой сделкой.
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