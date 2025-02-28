Подоляк озвучил требования Киева в рамках сделки по недрам с США

Украина считает необходимым получение систем ПРО и создание ракетных баз на своей территории в рамках соглашения с США по недрам и будет настаивать на этих требованиях. Об этом в эфире «24 канала» заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.

«Будет два дополнительных соглашения. Первое — инвестиционно-экономическое, где будет прописано, какие средства пойдут в фонд обновления. Второе — соглашение о гарантиях безопасности», — сказал он.