Макрон после позора у Трампа призвал ЕС больше не быть «счастливым вассалом» США
Макрон призвал ЕС перестать потакать счастливой вассализации в отношениях с США
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Европейские страны должны вновь стремиться к мощи и достижению собственных амбиций. ЕС должен противостоять «счастливой вассализации» в отношениях с США. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого приводит агентство AFP.
Во время визита в Португалию французский лидер гордо воззвал ко всем европейцам становиться «более сплочёнными и сильными, чем когда-либо». Он также заявил, что Европа не должна потакать «счастливой вассализации» в отношениях со Штатами.
Макрон заявил, что жителям Европы надо «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи». По его мнению, ЕС должен стать более ответственным в принятии решений в технологической, промышленной и военной сферах.
Вероятно, проникнуться мыслями о независимости от США заставила французского президента недавняя поездка в Америку, в ходе которой он пытался добиться от Белого дома предоставления гарантий безопасности Украины, но так и не был услышан. Его тогда даже у ворот никто не встретил. Унижения продолжись и внутри здания администрации: европейскому гостю не выделили место за столом, посадив его просто в углу.