Макрон после позора у Трампа призвал ЕС больше не быть «счастливым вассалом» США

Европейские страны должны вновь стремиться к мощи и достижению собственных амбиций. ЕС должен противостоять «счастливой вассализации» в отношениях с США. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого приводит агентство AFP.

Во время визита в Португалию французский лидер гордо воззвал ко всем европейцам становиться «более сплочёнными и сильными, чем когда-либо». Он также заявил, что Европа не должна потакать «счастливой вассализации» в отношениях со Штатами.