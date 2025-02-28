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28 февраля, 11:12

Макрон после позора у Трампа призвал ЕС больше не быть «счастливым вассалом» США

Макрон призвал ЕС перестать потакать счастливой вассализации в отношениях с США

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Европейские страны должны вновь стремиться к мощи и достижению собственных амбиций. ЕС должен противостоять «счастливой вассализации» в отношениях с США. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого приводит агентство AFP.

Во время визита в Португалию французский лидер гордо воззвал ко всем европейцам становиться «более сплочёнными и сильными, чем когда-либо». Он также заявил, что Европа не должна потакать «счастливой вассализации» в отношениях со Штатами.

Макрон заявил, что жителям Европы надо «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи». По его мнению, ЕС должен стать более ответственным в принятии решений в технологической, промышленной и военной сферах.

Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может
Появилось видео, как Макрон пытается убрать руку Трампа со своего колена, но не может

Вероятно, проникнуться мыслями о независимости от США заставила французского президента недавняя поездка в Америку, в ходе которой он пытался добиться от Белого дома предоставления гарантий безопасности Украины, но так и не был услышан. Его тогда даже у ворот никто не встретил. Унижения продолжись и внутри здания администрации: европейскому гостю не выделили место за столом, посадив его просто в углу.

Владимир Озеров
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