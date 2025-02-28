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Регион
28 февраля, 11:45

Причина смерти Мишель Трахтенберг останется тайной из-за запрета её еврейской семьи на вскрытие

Семья актрисы Трахтенберг отказалась от вскрытия для выяснения причины смерти

Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур» (2004). Обложка © kino-teatr.ru

Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур» (2004). Обложка © kino-teatr.ru

Точную причину смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг выяснить не удастся, поскольку её семья запретила врачам провести вскрытие. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на данные Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка.

Авторы указали, что родственники артистки отказались от процедуры «по религиозным причинам». Иудейская церковь разрешает вскрытие лишь в случае насильственной смерти или пересадки органов. У полиции не возникало подозрений на подобное. Семья Мишель Трахтенберг в своём заявлении попросила оставить в тайне детали её смерти.

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Напомним, что звезда любимого многими молодёжного комедийного фильма «Евротур» и сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет. Актриса имеет очень интересную родословную. Её бабушка с дедушкой живут в Израиле, отец родился в Германии, а мать — родом из СССР, поэтому свободно говорит на русском языке. Не так давно звезде провели операцию по пересадке печени, что могло привести к её смерти. Американские актёры почтили память коллеги по цеху, а Блейк Лайвли отметила, что Мишель всегда пользовалась блеском для губ с карамельным запахом.

Владимир Озеров
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