Стало известно о продвижении ВС РФ в Новеньком под Сумами

Российские подразделения перешли границу Сумской области Украины и зашли в населённый пункт Новенькое. Об этом говорит карта украинского военно-аналитического проекта Deep State. Однако на Украине эту информацию, конечно же, опровергают.

Российский телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтверждает данные Deep State и сообщает, что ВС РФ зашли в населённый пункт Новенькое. Он находится на трассе, которая связывает украинскую Юнаковку с Суджей Курской области и используется для снабжения частей ВСУ в приграничье российского региона.

«Страна.ua» пишет, что в СНБО отрицают сведения Deep State. В украинском Совбезе заявили, будто Армия России всего лишь предпринимает попытки штурмовых действий вдоль границы, не применяя технику, а прорыва не произошло. В Минобороны России пока ситуацию не комментировали.