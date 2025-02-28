Стало известно о продвижении ВС РФ в Новеньком под Сумами
Deep State: Армия России зашла в Сумскую область Украины
Российские подразделения перешли границу Сумской области Украины и зашли в населённый пункт Новенькое. Об этом говорит карта украинского военно-аналитического проекта Deep State. Однако на Украине эту информацию, конечно же, опровергают.
Российский телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтверждает данные Deep State и сообщает, что ВС РФ зашли в населённый пункт Новенькое. Он находится на трассе, которая связывает украинскую Юнаковку с Суджей Курской области и используется для снабжения частей ВСУ в приграничье российского региона.
«Страна.ua» пишет, что в СНБО отрицают сведения Deep State. В украинском Совбезе заявили, будто Армия России всего лишь предпринимает попытки штурмовых действий вдоль границы, не применяя технику, а прорыва не произошло. В Минобороны России пока ситуацию не комментировали.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что бои в курском приграничье постепенно начинают переходить в Сумскую область Украины. О попытках захода в Новенькое 20 февраля сообщал военный обозреватель Юрий Подоляка, по словам которого ВСУ ожесточённо сопротивлялись наступлению Армии России и о значительных успехах на тот момент говорить было рано.
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