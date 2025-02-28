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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 февраля, 12:04
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Стало известно о продвижении ВС РФ в Новеньком под Сумами

Deep State: Армия России зашла в Сумскую область Украины

Российские подразделения перешли границу Сумской области Украины и зашли в населённый пункт Новенькое. Об этом говорит карта украинского военно-аналитического проекта Deep State. Однако на Украине эту информацию, конечно же, опровергают.

Российский телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подтверждает данные Deep State и сообщает, что ВС РФ зашли в населённый пункт Новенькое. Он находится на трассе, которая связывает украинскую Юнаковку с Суджей Курской области и используется для снабжения частей ВСУ в приграничье российского региона.

«Страна.ua» пишет, что в СНБО отрицают сведения Deep State. В украинском Совбезе заявили, будто Армия России всего лишь предпринимает попытки штурмовых действий вдоль границы, не применяя технику, а прорыва не произошло. В Минобороны России пока ситуацию не комментировали.

Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля
Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что бои в курском приграничье постепенно начинают переходить в Сумскую область Украины. О попытках захода в Новенькое 20 февраля сообщал военный обозреватель Юрий Подоляка, по словам которого ВСУ ожесточённо сопротивлялись наступлению Армии России и о значительных успехах на тот момент говорить было рано.

Командиры ВСУ на границе с Курской областью впали в апатию
Командиры ВСУ на границе с Курской областью впали в апатию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Юрий Лысенко
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