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28 февраля, 12:22

Роспотребнадзор не нашёл отклонений в морской воде и песке пляжей Крыма и Кубани

Роспотребнадзор в результате исследований не обнаружил отклонений от нормативов в морской воде и песке Крыма и Севастополя. Также были проверены несоответствия гигиеническим нормативам рыбы и рыбной продукции, добытой в Чёрном море — соответствие нормативам, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе проведено более 2,5 тысячи исследований морской воды. <…> Исследовано более 7,7 тысячи проб песка на наличие нефтепродуктов и токсичных веществ. Так, в Республике Крым и Севастополе отклонений от нормативов не выявлено», — говорится в сообщении.

Положительные прогнозы по рискам касаются территорий Сочи, Туапсинского муниципального округа, а также его составных частей: Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик с Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципального образования Лазаревское и города-героя Новороссийска.

«Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Чёрном море, Роспотребнадзор продолжает контроль на наличие потенциально опасных веществ. Для этого задействованы лаборатории ведомства в Анапе и Ялте», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор заявил, что допустит к использованию пляжи Анапы и Темрюкского района, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, после подтверждения их соответствия действующим санитарным правилам.

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Напомним, что 15 декабря прошлого года в Керченском проливе произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна транспортировали примерно девяти тысяч тонн мазута, что вызвало загрязнение пляжей черноморского побережья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAGNIFIER

Наталья Афонина
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