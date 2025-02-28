Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 15:00

«Наши ребята работают чётко»: Боец Покемон заявил о страхе ВСУ перед прямым контактом с Армией РФ

Боец ВС РФ Покемон: ВСУ боятся прямого контакта с российскими солдатами

ВСУ боятся прямого контакта с российскими солдатами, заявил служащий в ВС РФ стрелок-помощник гранатомётчика с позывным Покемон. По его словам, украинские войска предпочитают атаковать с использованием дронов-камикадзе. Однако это не спасет противника от мощи Армии России.

«Максимально боятся боевого контакта. Они защищаются в основном камикадзе. На подходах обстреливают миномётами и из танков. Но наши ребята работают чётко. Видят, откуда работает противник. И, соответственно, его ликвидируют», — отметил Покемон в интервью телеканалу «Звезда».

Стало известно о продвижении ВС РФ в Новеньком под Сумами
Стало известно о продвижении ВС РФ в Новеньком под Сумами

Кстати, Армия России тоже активно применяет дроны в ходе СВО и довольно успешно. Так, наши «птички» нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа. Кроме того, ветеран британской армии стал добычей российского дрона в Запорожье.

Прорвана оборона ВСУ в Курской области, противник бежит к Судже
Прорвана оборона ВСУ в Курской области, противник бежит к Судже
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar