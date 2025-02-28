«Наши ребята работают чётко»: Боец Покемон заявил о страхе ВСУ перед прямым контактом с Армией РФ

ВСУ боятся прямого контакта с российскими солдатами, заявил служащий в ВС РФ стрелок-помощник гранатомётчика с позывным Покемон. По его словам, украинские войска предпочитают атаковать с использованием дронов-камикадзе. Однако это не спасет противника от мощи Армии России.