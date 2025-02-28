«Наши ребята работают чётко»: Боец Покемон заявил о страхе ВСУ перед прямым контактом с Армией РФ
Боец ВС РФ Покемон: ВСУ боятся прямого контакта с российскими солдатами
ВСУ боятся прямого контакта с российскими солдатами, заявил служащий в ВС РФ стрелок-помощник гранатомётчика с позывным Покемон. По его словам, украинские войска предпочитают атаковать с использованием дронов-камикадзе. Однако это не спасет противника от мощи Армии России.
«Максимально боятся боевого контакта. Они защищаются в основном камикадзе. На подходах обстреливают миномётами и из танков. Но наши ребята работают чётко. Видят, откуда работает противник. И, соответственно, его ликвидируют», — отметил Покемон в интервью телеканалу «Звезда».
Кстати, Армия России тоже активно применяет дроны в ходе СВО и довольно успешно. Так, наши «птички» нарушили логистику ВСУ на дороге Юнаковка — Суджа. Кроме того, ветеран британской армии стал добычей российского дрона в Запорожье.
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