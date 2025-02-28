Депутат Государственной Думы Михаил Делягин обвинил некоторых коллег в продвижении интересов США. О «мигрантском лобби», которое якобы существует в нижней палате российского парламента, политикзаявил заявил во время эфира «ИА Аврора».

По его словам, интересы этих депутатов также совпадают с ценностями действовавшего в России Агентства США по международному развитию (USAID). Несмотря на официальное прекращение работы организации в РФ, её воздействие всё ещё ощущается, и влияние проявляется через ряд групп в российском парламенте.

«USAID выгнали, сотрудники, которые продвигали её интересы, остались, можно посмотреть на мигрантское лобби в Государственной Думе, которое, так сказать, торжествует и празднует. В общем, всё у них хорошо, и дело его [USAID] живёт», — сообщил парламентарий.