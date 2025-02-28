Некоторых депутатов Госдумы обвинили в продвижении интересов США
Депутат Делягин: В Госдуме действует мигрантское лобби с ценностями USAID
Депутат Государственной Думы Михаил Делягин обвинил некоторых коллег в продвижении интересов США. О «мигрантском лобби», которое якобы существует в нижней палате российского парламента, политикзаявил заявил во время эфира «ИА Аврора».
По его словам, интересы этих депутатов также совпадают с ценностями действовавшего в России Агентства США по международному развитию (USAID). Несмотря на официальное прекращение работы организации в РФ, её воздействие всё ещё ощущается, и влияние проявляется через ряд групп в российском парламенте.
«USAID выгнали, сотрудники, которые продвигали её интересы, остались, можно посмотреть на мигрантское лобби в Государственной Думе, которое, так сказать, торжествует и празднует. В общем, всё у них хорошо, и дело его [USAID] живёт», — сообщил парламентарий.
Напомним, что на работу USAID обратил внимание Илон Маск, который охарактеризовал агентство как преступную организацию, полагая, что его следует закрыть. Уже 7 февраля агентство приостановило свою деятельность, оставив лишь небольшую часть сотрудников для выполнения самых важных задач и программ. Выяснилось, что крупнейшим бенефициаром USAID с 2022 года стал Киев, который получил почти треть (27,2%) всего объёма финансирования. Среди самых странных расходов агентства — «трансгендерная* операция» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, а также мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.
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Life.ru