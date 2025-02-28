Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 20:58

«Под Ленинград»: Захарова объяснила, под что смотреть побег Зеленского из Белого дома

Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под группу «Ленинград»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала досрочный отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Она предложила смотреть на произошедшее под музыку группы «Ленинград».

«Под группу Ленинград», — сказала она в беседе с ТАСС.

Трамп и Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарное поведение. После перепалки Трамп попросил Зеленского «уехать», а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

«Выставил мальчишкой и глупцом»: В Госдуме оценили скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом
«Выставил мальчишкой и глупцом»: В Госдуме оценили скандал в Белом доме между Зеленским и Трампом

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Первым, что он услышал от главы США в свой адрес, была усмешка по поводу спортивного костюма экс-комика. Президент Штатов также обвинил киевского лидера в неуважении к американской администрации. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мария Захарова
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar