«Под Ленинград»: Захарова объяснила, под что смотреть побег Зеленского из Белого дома
Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под группу «Ленинград»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала досрочный отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Она предложила смотреть на произошедшее под музыку группы «Ленинград».
«Под группу Ленинград», — сказала она в беседе с ТАСС.
Трамп и Вэнс раскритиковали Зеленского за неблагодарное поведение. После перепалки Трамп попросил Зеленского «уехать», а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому лидеру. Первым, что он услышал от главы США в свой адрес, была усмешка по поводу спортивного костюма экс-комика. Президент Штатов также обвинил киевского лидера в неуважении к американской администрации. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Telegram / МИД России