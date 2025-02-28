«Под Ленинград»: Захарова объяснила, под что смотреть побег Зеленского из Белого дома

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала досрочный отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Она предложила смотреть на произошедшее под музыку группы «Ленинград».

«Под группу Ленинград», — сказала она в беседе с ТАСС.