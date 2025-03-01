Проявили гуманизм: Депутат оценил разрешение священникам посещать пациентов в реанимациях

С 1 марта в России священнослужители получили возможность посещать пациентов в реанимации и отделении интенсивной терапии даже во внеурочное время. Эти изменения в законодательстве направлены на обеспечение духовной поддержки людям, оказавшимся в критической ситуации.

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru отметил, что решение Министерства здравоохранения — это проявление гуманизма, ведь вера для многих становится источником утешения и надежды.

Предоставление возможности общения со священником, совершения обрядов и молитв — это бесценная поддержка, которая способствует исцелению не только тела, но и души. Новые правила подразумевают назначение в каждой больнице ответственного за организацию посещений, выделение специального помещения для богослужений и молитв, а также возможность посещения пациента священнослужителем по его просьбе или по просьбе его родственников. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Особенно важной мерой стало разрешение посещений в реанимации, где духовная поддержка может сыграть решающую роль в моральном состоянии пациента и, возможно, даже повлиять на ход лечения. При этом будут строго соблюдаться противоэпидемические требования.

Иванов отметил, что посещение священнослужителей не должно мешать оказанию медицинской помощи и создавать неудобства для других пациентов.