Проявили гуманизм: Депутат оценил разрешение священникам посещать пациентов в реанимациях
Депутат Иванов: Священники в реанимациях будут способствовать исцелению пациентов
С 1 марта пациенты смогут пригласить священника в больницу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Allatrust
С 1 марта в России священнослужители получили возможность посещать пациентов в реанимации и отделении интенсивной терапии даже во внеурочное время. Эти изменения в законодательстве направлены на обеспечение духовной поддержки людям, оказавшимся в критической ситуации.
Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru отметил, что решение Министерства здравоохранения — это проявление гуманизма, ведь вера для многих становится источником утешения и надежды.
Предоставление возможности общения со священником, совершения обрядов и молитв — это бесценная поддержка, которая способствует исцелению не только тела, но и души. Новые правила подразумевают назначение в каждой больнице ответственного за организацию посещений, выделение специального помещения для богослужений и молитв, а также возможность посещения пациента священнослужителем по его просьбе или по просьбе его родственников.
Особенно важной мерой стало разрешение посещений в реанимации, где духовная поддержка может сыграть решающую роль в моральном состоянии пациента и, возможно, даже повлиять на ход лечения. При этом будут строго соблюдаться противоэпидемические требования.
Иванов отметил, что посещение священнослужителей не должно мешать оказанию медицинской помощи и создавать неудобства для других пациентов.
«Важно найти баланс между духовными потребностями и необходимостью соблюдения медицинских норм и правил», — заключил он.
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