ДТП, в котором Буйнов сбил воспитательницу, удивительным образом не попало на камеры наблюдения
SHOT: Ни одна камера не сняла ДТП на переходе, где Буйнов сбил воспитательницу
Певец Александр Буйнов. Обложка © Telegram / Александр Буйнов
Ни одна камера не сняла аварию на пешеходном переходе, где певец Александр Буйнов сбил воспитательницу детского сада, сообщает Telegram-канал SHOT. Зато на особняке самого артиста во Власово стоят около десяти видеокамер.
Стоит отметить, что Lexus LX 570 Буйнова стоит дороже, чем квартира в старой пятиэтажке, в которой живёт воспитательница Алла Николаевна. Особняк певца оценивается в 90 млн рублей.
Сравнение домов Александра Буйнова и воспитательницы Аллы Николаевны, которую певец сбил на пешеходном переходе. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, Алла Николаевна большую часть своего времени уделяет воспитанию детей в детском саду — прививает им понимание справедливости и доброты. В то же время Александр Буйнов, после произошедшего с его участием ДТП, не связался с пострадавшей женщиной и не предложил ей помощь.
Напомним, 26 февраля в Подмосковье Александр Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада. Продюсер артиста утверждает, что Буйнов пытался оказать помощь пострадавшей после происшествия. Однако сама женщина заявила, что певец даже не выходил из машины. В результате артиста могут лишить права управлять транспортным средством. Впоследствии сам исполнитель выступил с опровержением, отметив, что обвинения в его бездействии после наезда на женщину являются спекулятивными.