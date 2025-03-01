ДТП, в котором Буйнов сбил воспитательницу, удивительным образом не попало на камеры наблюдения

Ни одна камера не сняла аварию на пешеходном переходе, где певец Александр Буйнов сбил воспитательницу детского сада, сообщает Telegram-канал SHOT. Зато на особняке самого артиста во Власово стоят около десяти видеокамер.

Стоит отметить, что Lexus LX 570 Буйнова стоит дороже, чем квартира в старой пятиэтажке, в которой живёт воспитательница Алла Николаевна. Особняк певца оценивается в 90 млн рублей.

По данным телеграм-канала, Алла Николаевна большую часть своего времени уделяет воспитанию детей в детском саду — прививает им понимание справедливости и доброты. В то же время Александр Буйнов, после произошедшего с его участием ДТП, не связался с пострадавшей женщиной и не предложил ей помощь.