Трамп сообщил, что контактировал с Путиным пару дней назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что пару дней назад контактировал с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил об этом на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«У меня состоялись превосходные контакты с президентом Путиным. Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна», — сказал Трамп, подчеркнув, что их общение проходит конструктивно.