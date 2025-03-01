Трамп сообщил, что контактировал с Путиным пару дней назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что пару дней назад контактировал с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил об этом на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
«У меня состоялись превосходные контакты с президентом Путиным. Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна», — сказал Трамп, подчеркнув, что их общение проходит конструктивно.
Эти слова прозвучали как раз перед тем, как в Овальном кабинете началась перепалка, после которой Зеленского попросили покинуть Белый дом. А подписание соглашения по минералам так и не состоялось. Позже Трамп заявил, что пока не готов разговаривать с лидером киевского режима.