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1 марта, 03:22

Трамп сообщил, что контактировал с Путиным пару дней назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что пару дней назад контактировал с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил об этом на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

«У меня состоялись превосходные контакты с президентом Путиным. Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна», — сказал Трамп, подчеркнув, что их общение проходит конструктивно.

«Я знаю Путина, он не нарушит слово»: Трамп заявил о надёжности сделки с Россией
«Я знаю Путина, он не нарушит слово»: Трамп заявил о надёжности сделки с Россией

Эти слова прозвучали как раз перед тем, как в Овальном кабинете началась перепалка, после которой Зеленского попросили покинуть Белый дом. А подписание соглашения по минералам так и не состоялось. Позже Трамп заявил, что пока не готов разговаривать с лидером киевского режима.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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