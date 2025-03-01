Европу призвали «показать зубы» после скандала с Зеленским в Белом доме

После скандального визита Владимира Зеленского в Белым дом Европа должна стать более независимой от влияния США, «показав зубы». Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Нам пора укреплять свою независимость от США. Мы должны показать зубы. Мы должны заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире», — сказала она в разговоре с агентством DPA.