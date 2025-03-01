Европу призвали «показать зубы» после скандала с Зеленским в Белом доме
Член ЕП Штрак-Циммерман: Европе надо «показать зубы» после скандала с Зеленским
После скандального визита Владимира Зеленского в Белым дом Европа должна стать более независимой от влияния США, «показав зубы». Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Нам пора укреплять свою независимость от США. Мы должны показать зубы. Мы должны заключить соглашение с Украиной, установить экономический курс и переопределить собственную роль Европы в мире», — сказала она в разговоре с агентством DPA.
Парламентарий также подчеркнула, что Европейский инвестиционный банк мог бы оказать содействие европейским инвестициям в разработку редкоземельных металлов. Данный шаг принёс бы миллиарды евро, заявила она.
Напомним, что ссора произошла 28 февраля, когда Зеленский приехал на встречу с хозяином Белого дома. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию, а сделка по редкоземельным металлам так и не была подписана.
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