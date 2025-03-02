«Нам хорошо вместе»: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС

Ксения решила не раскрывать всех карт, лишь известив, что заявление уже подано и до торжества остаётся совсем мало времени. Затем Бородина рассказала, что им удаётся поддерживать идиллию в отношениях и избегать ссор, так как их желания и планы всегда совпадают.