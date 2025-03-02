«Нам хорошо вместе»: Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС
Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Возлюбленные Ксения Бородина и Николай Сердюков подали заявление в ЗАГС. Об этом российская телеведущая рассказала в социальных сетях, отвечая на вопросы поклонников.
Публикации Ксении Бородиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Ксения решила не раскрывать всех карт, лишь известив, что заявление уже подано и до торжества остаётся совсем мало времени. Затем Бородина рассказала, что им удаётся поддерживать идиллию в отношениях и избегать ссор, так как их желания и планы всегда совпадают.
«Как правило, мы совпадаем в желаниях, в принятии решений, в планах. Нам хорошо вместе, и на ссоры нет времени», — написала ведущая.
Бородина заявила, что не чувствует обиды из-за шуток о возрасте. Куда важнее выглядеть хорошо, чем цифра в паспорте, считает она.
Ранее Бородина раскрыла заработок своего жениха. Она заявила, что её мужчина получает 2-3 млн рублей в месяц, тем самым опровергнув слухи, что он альфонс. Телеведущая давно представила возлюбленного дочкам от первых двух браков. Сердюков сделал ей предложение в Эрмитаже, возле золотых часов с павлином.