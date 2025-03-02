В Красноярске полиция заинтересовалась подростком, пообещавшим сжечь паспорт ради лайков
В Красноярске МВД проводит проверку после видео с желающим сжечь паспорт блогером
В Красноярске правоохранительные органы проводят проверку после появления видео с подростком, который обещал сжечь российский паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Красноярец пообещал сжечь паспорт. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберёт необходимое количество реакций на пост», — указано в сообщении.
Видео опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, несовершеннолетний блогер не собрал нужное количество реакций. После негатива от подписчиков и жителей города он сказал, что паспорт находится в целости и сохранности, пояснила Мизулина. В настоящее время полиция устанавливает личность парня.
А ранее Life.ru писал, что брянская блогерша Евгения Хоффман решила сжечь свой паспорт и сняла происходящее на видео. Под крики толпы она сожгла документ, в котором, по её словам, была некрасивая фотография. Клуб, около которого бесчинствовала девушка, временно закрылся из-за проверок полиции. А самой блогерше ужесточили приговор, она отправится на год в колонию-поселение.
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