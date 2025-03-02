В Красноярске полиция заинтересовалась подростком, пообещавшим сжечь паспорт ради лайков

В Красноярске правоохранительные органы проводят проверку после появления видео с подростком, который обещал сжечь российский паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Красноярец пообещал сжечь паспорт. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МУ МВД России «Красноярское» выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберёт необходимое количество реакций на пост», — указано в сообщении.