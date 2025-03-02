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Регион
2 марта, 16:27

Бывший повар Кремля рассказал, чем Путин угощает иностранных гостей

Повар Бухаров: Путин угощает лидеров стран в Кремле борщом, щами и шербетом

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, чем угощает российский лидер Владимир Путин иностранных коллег в Кремле. По его словам, на столе всегда присутствуют традиционные русские блюда из рыбы, мяса и птицы. Секреты угощений он раскрыл в интервью ТАСС.

Обед для иностранных делегаций всегда начинается с закуски. По словам Бухарова, в одну из встреч президенту Белоруссии Александру Лукашенко и другим участникам Высшего госсовета Союзного государства подали морских гребешков с цветной капустой.

Часто в Кремле подают супы: борщ, щи, уху. Так, главу КНДР Ким Чен Ына в России угощали ухой из белого амура, лидера КНР Си Цзиньпина — борщом с томлёной уткой, а президент Боливии Луис Арсе Катакора попробовал щи из щавеля с перепёлкой.

В Кремле также не обходится без десертов. Одним из традиционных сладких угощений является шербет — замороженный сок, который подают как в виде напитка, так и в виде фруктового льда. В течение масленичной недели на переговорах с президентом Гвинеи угощали блинами.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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