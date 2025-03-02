ТЦ «Красный кит» в Мытищах работает в штатном режиме после стрельбы

Торговый центр в подмосковных Мытищах «Красный кит» продолжил работу в штатном режиме, несмотря на произошедшую стрельбу. Владельцы здания заверили, что инцидент исчерпан, никаких угроз безопасности больше нет. Об этом сообщается в телеграм-канале ТЦ.