ТЦ «Красный кит» в Мытищах работает в штатном режиме после стрельбы
Торговый центр в подмосковных Мытищах «Красный кит» продолжил работу в штатном режиме, несмотря на произошедшую стрельбу. Владельцы здания заверили, что инцидент исчерпан, никаких угроз безопасности больше нет. Об этом сообщается в телеграм-канале ТЦ.
«Спешим вас успокоить — ситуация под контролем, стрелявший задержан, угроз больше нет. В ТРК безопасно, мы работаем в обычном режиме», — сказано в тексте.
Напомним, стрельбу в мытищинском ТРК «Красный кит» устроил 24-летний Данил Потехин. Мужчину не пропустили в здание охранники, после чего он выхватил пистолет и начал стрелять. По последним данным, пострадали четыре человека. Подозреваемого уже задержали.
Telegram / SHOT