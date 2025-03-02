Надо было молчать: США обвинили Зеленского во «взрыве» сделки по металлам

Владимир Зеленский «решил взорвать» соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном, заявил в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что экс-комик не должен был демонстрировать разногласия в отношениях между украинским и американским народами во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Всё, что нужно было сделать президенту Зеленскому, — войти и подписать это экономическое соглашение и, опять же, не показывать противоречий, никаких противоречий между американским и украинским народами. Но он решил взорвать [сделку]», — сказал Бессент.