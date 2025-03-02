Надо было молчать: США обвинили Зеленского во «взрыве» сделки по металлам
Бессент: Зеленский «решил взорвать» ресурсную сделку с Вашингтоном
Владимир Зеленский «решил взорвать» соглашение по редкоземельным металлам с Вашингтоном, заявил в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что экс-комик не должен был демонстрировать разногласия в отношениях между украинским и американским народами во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
«Всё, что нужно было сделать президенту Зеленскому, — войти и подписать это экономическое соглашение и, опять же, не показывать противоречий, никаких противоречий между американским и украинским народами. Но он решил взорвать [сделку]», — сказал Бессент.
Ранее советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО. Также он усомнился в готовности Зеленского урегулировать конфликт. Кроме того, в Штатах намекнули, что не против отставки главы киевского режима.
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