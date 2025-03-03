Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 14:09

Раскрыто важное преимущество российской военной техники над западной

Полковник Матвийчук: Техника РФ показывает себя лучше западной в межсезонье

Одно из основных преимуществ российской военной техники перед западной — эффективность в межсезонье. Об этом рассказал военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.

«Наша техника конструируется для тяжёлых географических климатических условий: это зима, это распутица, это тяжёлые глиняные грунты и тому подобное. Техника Запада <...> это экспедиционная техника, которая была предназначена для урбанизированных районов, где есть асфальт, <...> для песчаных дорог в Африке, возможно, в Азии. <...> Попав к нам, они начали испытывать огромные трудности», — заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Собеседник издания привёл в пример танки Abrams, совершенно неприспособленные с технической точки зрения для езды по снегу и льду. Кроме того, смазочные материалы, которые используются Армией России, имеют определённые добавки, густеющие при температурах около минус 70 градусов. У Запада таких просто нет.

Не в кондиции: На Украине заявили, что две трети западной техники годятся только на запчасти
Не в кондиции: На Украине заявили, что две трети западной техники годятся только на запчасти

Ранее Life.ru рассказывал о том, как оттепель остановила эвакуацию ВСУ из Суджанского котла. С приходом тепла чернозём размок, а НАТОвская бронетехника застряла в грязи. Это стоило украинским подразделениям по меньшей мере 10 западных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Dmitrienko

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Военная техника
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar