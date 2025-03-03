Песков: Перепалка в Белом доме показала правоту Путина в украинском вопросе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перепалка президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме ещё раз доказала правоту российского лидера Владимира Путина. Глава государства не раз говорил, что готовность РФ к переговорам упирается в нежелание Украины.

«Российская сторона ещё раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — заявил представитель Кремля на брифинге.