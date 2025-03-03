Песков: Перепалка в Белом доме показала правоту Путина в украинском вопросе
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Pool / ABACA
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что перепалка президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме ещё раз доказала правоту российского лидера Владимира Путина. Глава государства не раз говорил, что готовность РФ к переговорам упирается в нежелание Украины.
«Российская сторона ещё раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Ранее в Кремле высказались о скандале с Зеленским в Вашингтоне. Песков отметил, что скандал между американским лидером и главарём киевского режима ярко демонстрирует, что процесс улаживания конфликта на Украине не будет лёгким. Сам инцидент он назвал беспрецедентным. По его словам, экс-комик в Белом доме продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей. Напомним, что скандальные переговоры прошли 28 февраля. Во время встречи хозяин Белого дома выразил недовольство реакцией Киева на оказываемую помощь. Зеленский же начал грубить Трампу и твердить, что украинцы всё равно продолжат воевать.